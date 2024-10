Lanazione.it - Lucchese, a Carpi è vietato sbagliare

(Di martedì 15 ottobre 2024) A differenza dello scorso campionato quando c’era una squadra nettamente superiore alle altre, il Cesena, quest’anno ci sono quattro formazioni che hanno qualcosa in più rispetto al resto del gruppo (Torres, Entella, Ternana e Pescara), con gli adriatici che hanno a disposizione il match casalingo contro il Milan Futuro, in programma però a novembre, per andare in testa da soli. Se mettiamo in fila i quattro tecnici, Greco, Gallo, Abate e Baldini, quello che vanta un curriculum migliore è senza dubbio Silvio Baldini. Alle spalle del quartetto, ci sono sei squadre di pari valore, che vanno dall’Arezzo fino al Rimini, che se la giocheranno per conquistare gli altri posti disponibili nella futura griglia dei play-off.