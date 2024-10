Lecce vs Fiorentina: le probabili formazioni (Di martedì 15 ottobre 2024) Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I salentini hanno bisogno di una vittoria per rilanciarsi in chiave salvezza, mentre i viola devono rientrare nella lotta per l’Europa. Lecce vs Fiorentina si giocherà domenica 20 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Via del Mare. Lecce VS Fiorentina: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I salentini non vincono da quattro turni, durante i quali hanno collezionato due punti, fruuto di due pareggi e due sconfitte. La squadra di Gatti, che finora ha vinto solo una volta, è terz’ultima con cinque punti, ma per fortuna le dirette concorrenti per la salvezza sono a tiro, anche se occorre svoltare adesso. Sport.periodicodaily.com - Lecce vs Fiorentina: le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I salentini hanno bisogno di una vittoria per rilanciarsi in chiave salvezza, mentre i viola devono rientrare nella lotta per l’Europa.vssi giocherà domenica 20 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Via del Mare.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I salentini non vincono da quattro turni, durante i quali hanno collezionato due punti, fruuto di due pareggi e due sconfitte. La squadra di Gatti, che finora ha vinto solo una volta, è terz’ultima con cinque punti, ma per fortuna le dirette concorrenti per la salvezza sono a tiro, anche se occorre svoltare adesso.

