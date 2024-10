Lanazione.it - Lavori per l'allaccio alla rete del gas in via del Campuccio

(Di martedì 15 ottobre 2024) Firenze, 15 ottobre 2024 – Nell'area di via del, a Firenze, sono previste fino al 18 ottobre alcune modificheviabilità, per un nuovodi distribuzione del gas. La strada sarà chiusa. Il tratto interessato, si spiega dal Comune, è quello tra via delle Caldaie e Borgo Tegolaio. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da via dei Serragli: via Santa Maria-via delle Caldaie-via Mazzetta-Borgo Tegolaio-via del. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Romana: piazza San Felice-via Maggio-via Michelozzi-Borgo Tegolaio-via del. In via Tortoli, sempre per unfognatura, fino al 18 ottobre, sarà in vigore un divieto di transito tra via di Cremani e via del Podestà.