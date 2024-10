L’auto elettrica si schianta contro un cantiere. Botto tremendo, poi la scoperta sulle cause dell’incidente (Di martedì 15 ottobre 2024) Una Tesla che si schianta contro una barriera posta per deviare il traffico a causa di alcuni lavori di asfaltatura della strada. Questo il contenuto del video pubblicato dalla polizia stradale. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza delL’autostrada e mostra L’auto schiantarsi contro le barriere invece di svoltare a destra nello svincolo creato per liberare la carreggiata e permettere i lavori di asfaltatura da parte degli operai. Dopo l’impatto iniziale, il veicolo ha colpito un muro di cemento, sbandando in una corsia adiacente prima di fermarsi definitivamente. L’autista ha dichiarato ai media locali che il veicolo stava funzionando in modalità pilota automatico al momento dell’incidente e che non ha reagito in tempo alla barriera che era stata posta proprio per delimitare il cantiere stradale. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Una Tesla che siuna barriera posta per deviare il traffico a causa di alcuni lavori di asfaltatura della strada. Questo il contenuto del video pubblicato dalla polizia stradale. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza delstrada e mostrarsile barriere invece di svoltare a destra nello svincolo creato per liberare la carreggiata e permettere i lavori di asfaltatura da parte degli operai. Dopo l’impatto iniziale, il veicolo ha colpito un muro di cemento, sbandando in una corsia adiacente prima di fermarsi definitivamente. L’autista ha dichiarato ai media locali che il veicolo stava funzionando in modalità pilota automatico al momentoe che non ha reagito in tempo alla barriera che era stata posta proprio per delimitare ilstradale.

