Sport.quotidiano.net - L’allenatore Passarini sulla vittoria del Tolentino:: "Un successo meritato che premia la squadra"

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 15 ottobre 2024) "Sono molto soddisfatto per la, lase la merita per l’impegno e il sacrificio dell’ultimo periodo non positivo". Si complimenta con i suoi Paolo, tecnico del, dopo la0-2 contro i Portuali Dorica. "Abbiamo disputato una bella prova – dice – dal punto di vista del gioco creando diverse palle gol importanti che avremmo potuto sfruttare diversamente e chiudere la partita prima, ma in generale sono contento". Il tecnico ha potuto utilizzare tutti gli effettivi della rosa, dimostrando il valore dellaal completo, "alcuni – dice – sono rientrati da poco e hanno molto lavoro atletico da fare, ma ci hanno dato una grande mano anche non al top della condizione".