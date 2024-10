La Promessa Anticipazioni 16 ottobre 2024: Teresa accusa Jana e Abel di aver ucciso Feliciano! (Di martedì 15 ottobre 2024) Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap in onda il 16 ottobre 2024 su Rete4. Nell'episodio Teresa accuserà Jana e Abel di aver lasciato morire Feliciano, non prestandogli alcuna cura e preferendo aiutare Curro. Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 16 ottobre 2024: Teresa accusa Jana e Abel di aver ucciso Feliciano! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Scopriamo cosa rivelano lee le Trame dell'episodio della Soap in onda il 16su Rete4. Nell'episodioaccuseràdilasciato morire, non prestandogli alcuna cura e preferendo aiutare Curro.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Puntate dal 21 al 25 ottobre 2024 : Marcello preoccupato - Matteo è una spia? - Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 21 al 25 ottobre 2024. (Comingsoon.it)

Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 16 ottobre : chi sarà il migliore dopo la doppia sfilata? - Il momento della doppia sfilata è finalmente arrivato per Il Paradiso delle signore 9, che nella puntata in onda domani, mercoledì 16 ottobre 2024, mostrerà finalmente il risultato di tante settimane di lavoro dei due atelier. Chi avrà realizzato l'abito migliore? La soap di Rai 1, in onda dal lunedì al venerdì in TV, è disponibile anche in streaming, in contemporanea oppure on demand, su RaiPlay. (Movieplayer.it)

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 ottobre 2024 : Tancredi e Umberto battuti dal Paradiso... ed è merito di Adelaide! - Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 16 ottobre 2024 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo che Marcello e Botteri avranno la loro vittoria ed aiutarli a battere Tancredi e Umberto ci penserà la Contessa. (Comingsoon.it)