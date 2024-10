Sport.quotidiano.net - Juve, emergenza totale: rotazioni all’osso. Tocca a Douglas Luiz

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 15 ottobre 2024) Torino, 15 ottobre 2024 – Sarà grandein casain vista del match di sabato contro la Lazio. Cinque giocatori di peso non saranno a disposizione di Motta a vario titolo tra infortunati e squalifiche, così per il tecnico ci sarà la possibilità, e la necessità, di concedere spazio a chi ne ha avuto meno. L’indiziato numero uno è ovviamente. Poi i giovani, con Mbangula e Yildiz pronti a completare il tridente offensivo. Forse rientra Weah, ma è l’occasione diLa lista è presto fatta. Gli infortuni hanno coinvolto Weston Bremer, crociato, Nico Gonzalez, muscolare, e Teun Koopmeiners, frattura costale: tre top player fuori. Non ce la farà l’olandese per la Lazio visto che ha ancora molto dolore al costato e salterà probabilmente lo Srda per provarci contro l’Inter.