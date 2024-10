Jesina / Squalifica per il presidente ed ammenda alla società (Di martedì 15 ottobre 2024) 45 giorni di penalizzazione a Chiariotti e 300€ di multa per aver espresso “giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e del decoro dell’organo di Giustizia Sportiva tramite una testa giornalistica”. Trasmesso il ricorso al terzo grado di giudizio della ‘questione Fano’ al Consiglio Garanzia del Coni JESI, 15 ottobre 2024 – La Figc vista la comunicazione della Procura Federale ha Squalificato per 45 giorni il presidente della Jesina Chiariotti ed ha inflitto una ammenda di 300€ al club da lui presieduto. Il tutto legato alla sentenza di primo grado del Tribunale Territoriale Federale circa la ‘questione Fano’ per aver espresso “giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e del decoro dell’organo di Giustizia Sportiva tramite una testa giornalistica”. .com - Jesina / Squalifica per il presidente ed ammenda alla società Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) 45 giorni di penalizzazione a Chiariotti e 300€ di multa per aver espresso “giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e del decoro dell’organo di Giustizia Sportiva tramite una testa giornalistica”. Trasmesso il ricorso al terzo grado di giudizio della ‘questione Fano’ al Consiglio Garanzia del Coni JESI, 15 ottobre 2024 – La Figc vista la comunicazione della Procura Federale hato per 45 giorni ildellaChiariotti ed ha inflitto unadi 300€ al club da lui presieduto. Il tutto legatosentenza di primo grado del Tribunale Territoriale Federale circa la ‘questione Fano’ per aver espresso “giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e del decoro dell’organo di Giustizia Sportiva tramite una testa giornalistica”.

