Jake Paul vs Mike Tyson | un nuovo trailer infiamma l’attesa per il match dell’anno

(Adnkronos) – Manca solo un mese al mega-evento di pugilato che promette di essere uno degli incontri più attesi degli ultimi anni. Netflix e Most Valuable Promotions (MVP) hanno annunciato, con una nota ufficiale congiunta, che Jake "El Gallo" Paul (10-1, 7 KO), celebrità internazionale e fenomeno dei social media, affronterà l'iconico Mike Tyson (50-6,

Tutto sull'incontro di boxe dell'anno tra Mike Tyson e Jake Paul - che sarà anticipato da una docuserie su Netflix - CLARY/Getty ImagesDi Iron Mike sappiamo tutto, lui che è stato uno dei pugili più forti della storia (50 vittorie e sei sconfitte con 44 KO), ma che non combatte più da professionista dal 2005, senza dimenticare i 58 anni compiuti lo scorso giugno. Dallo sport al cinema Quella di Jake Paul è una storia al contrario. (Gqitalia.it)

Tutto sull'incontro di boxe dell'anno tra Mike Tyson e Jake Paul - che sarà anticipato da una docuserie su Netflix - Basti pensare che l'incontro si terrà nello stadio AT&T di Arlington, in Texas (capacità di 80. Si è così dedicato al suo canale Youtube, anche se la vera svolta è stata nel 2018, quando ha iniziato la carriera sul ring. Johnny Weissmuller -/Getty ImagesPer non parlare di Dwayne Johnson, conosciuto anche come The Rock, famosissimo wrestler diventato uno degli attori più conosciuti nei film ... (Gqitalia.it)

Jake Paul contro Mike Tyson - Netflix lancia la docuserie in vista del match del 15 novembre - The post Jake Paul contro Mike Tyson, Netflix lancia la docuserie in vista del match del 15 novembre appeared first on SportFace. TYSON”, la docuserie in tre parti con accesso ravvicinato ai combattenti di The Problem Child (10-1, 7 KO) e The Baddest Man on The Planet (50-6, 44 KO). . Era inizialmente in programma il 20 luglio, ma fu rinviato. (Sportface.it)