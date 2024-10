Lettera43.it - Israele, sparatoria in autostrada con un morto e quattro feriti: si sospetta un atto terroristico

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un poliziotto è stato ucciso epersone sono rimaste ferite in unaavvenuta lungo l’Route 4, in. Un uomo, che siessere un terrorista, ha aperto il fuoco in un tra Nord della città costiera di Ashdod ferendo mortalmente un agente, prima di essere a sua volta ucciso da un volontario del servizio ambulanza che si trovava casualmente sulla scena. Il personale sanitario ha riferito di aver curato un individuo lievemente ferito dai vetri del finestrino della sua auto, andati in frantumi a causa degli spari, e altre due persone ferite in modo lieve, tra cui un medico che si era fermato per soccorrere ied è stato investito da un’altra auto. Un quarto ferito è stato trasportato in ospedale.