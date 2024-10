Ilgiorno.it - Investito da un furgone in via Marx: gravissimo anziano di 87 anni

(Di martedì 15 ottobre 2024) Grave incidente questo pomeriggio poco dopo le 16 in via Carla Milano, alla periferia ovest della città: un uomo di 87è stato urtato da uned è caduto a terra sbattendo la testa e restando privo di sensi. Immediata la richiesta di aiuto, poi la corsa all'ospedale San Carlo in codice rosso per un trauma cranico. La polizia locale è rimasta ore sul posto per i rilievi. Cosa è successo La dinamica è ancora da accertare ma stando alle prime informazioni raccolte l'si sarebbe avvicinato alFiat Scudo, con un uomo di 32al volante, mentre era in fase di manovra per parcheggiare. Il veicolo aveva appena percorso via Carl, nel quartiere di Quarto Cagnino, provenendo da via Pio II in direzione via Fratelli Zoia, e si era accostato a bordo strada per sostare all'altezza del civico 24.