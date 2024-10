Inter, Oaktree detta la linea per il prossimo mercato: il punto su Tah (Di martedì 15 ottobre 2024) Forse è ancora presto per entrare nello specifico ma è già tempo di indicare la rotta per il prossimo mercato e per questo motivo la nuova Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Forse è ancora presto per entrare nello specifico ma è già tempo di indicare la rotta per ile per questo motivo la nuova

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"L 'Antico Mercato delle Erbe" al castello Ursino è un successo : si replica nel prossimo week end - I giochi di fuoco all'imbrunire hanno coronato, domenica, la chiusura del primo appuntamento con il "Mercato delle erbe. Dal Castrum Sinus al "piano dell'erba” in piazza Federico di Svevia. Due giorni di storia nella storia, con rievocazioni e riproposizioni in chiave medievale dell'antico... (Cataniatoday.it)

Mercato Napoli - è la sorpresa della Serie A : gli azzurri lo vogliono per il prossimo anno - Senza dimenticare, per quanto concerne le uscite, dell’addio di Victor Osimhen, che si è accasato in prestito al Galatasaray e per cui non sono esclusi ribaltoni, anche a stretto giro. Un reparto, quello offensivo, che ha visto molte novità, come David Neres, il cui impatto è stato formidabile. Il Napoli sta ancora monitorando il giovane attaccante per la prossima stagione”. (Spazionapoli.it)

Il Napoli attuale visto da Cammaroto. E il prossimo mercato… - Il Milan ha il potenziale ma non ha la continuità e Fonseca non ha attitudine a lottare per la vetta”. Manna comincia a guardarsi attorno anche per il centrale di difesa. L’Inter L’Inter può reggere il passo ma farà fatica ad avere continuità perché la “pancia piena” non aiuta e lo stress da Champions fa il resto. (Terzotemponapoli.com)