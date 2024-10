Inghilterra, Kane: «Tuchel nuovo ct? Non so niente, ma su di lui posso dire questo» (Di martedì 15 ottobre 2024) Le parole di Harry Kane, attaccante dell’Inghilterra, sulla possibile nomina di Thomas Tuchel come nuovo ct. Tutti i dettagli Harry Kane ha parlato a Sky Sports UK della possibile nomina di Thomas Tuchel come nuovo ct dell’Inghilterra. PAROLE – «Fino a quando non sarà annunciato, ovviamente non posso commentare, ma dobbiamo aspettare e vedere. Ovviamente conosco bene Thomas Calcionews24.com - Inghilterra, Kane: «Tuchel nuovo ct? Non so niente, ma su di lui posso dire questo» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Le parole di Harry, attaccante dell’, sulla possibile nomina di Thomascomect. Tutti i dettagli Harryha parlato a Sky Sports UK della possibile nomina di Thomascomect dell’. PAROLE – «Fino a quando non sarà annunciato, ovviamente noncommentare, ma dobbiamo aspettare e vedere. Ovviamente conosco bene Thomas

Tuchel nuovo ct della Nazionale inglese. La sfida dell’ex del Chelsea alla guida della squadra più affamata (e stressante) del mondo - Da allora, tonfi epocali ed amarezze, come le due finali europee perse contro l’Italia a Wembley nel 2021 e contro la Spagna in Germania, il 14 luglio scorso. La FA in un primo momento aveva deciso di attendere la primavera 2025 prima di nominare l’erede di Gareth Southgate, ma preso atto del rifiuto di Pep Guardiola, obiettivo primario del direttore tecnico Mark Bullingham, si è virato sul coach ... (Ilfattoquotidiano.it)

Thomas Tuchel è il nuovo ct dell’Inghilterra - trovato l’accordo con la FA per succedere a Southgate - Thomas Tuchel ha accettato l'incarico di ct dell'Inghilterra. Nei prossimi giorni la comunicazione ufficiale e la presentazione. Prende il posto del dimissionario Gareth Southgate e sarà il terzo commissario straniero sulla panchina dei Tre Leoni dopo Erikson e Capello.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Inghilterra - fatta per Tuchel : sarà il nuovo ct - pronto l’annuncio - L’allenatore avrebbe infatti trovato l’accordo con la Federcalcio inglese. I dettagli Secondo quanto riportato dal The Athletic e confermato dalla Bild, Thomas Tuchel sarà il nuovo ct dell’Inghilterra. La nomina di Tuchel, ex manager di Chelsea, PSG, Bayern Monaco […]. L’accordo tra la Federcalcio inglese e Thomas Tuchel per il ruolo di nuovo commissario tecnico dell’Inghilterra. (Calcionews24.com)