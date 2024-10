Secoloditalia.it - “Il vino non fa male”: Bruno Vespa fa arrabbiare Antonella Viola e i “salutisti” di sinistra

(Di martedì 15 ottobre 2024) Gli effetti delsulla nostra salute tornano a dividere. Molti ricorderanno lo ‘scontro’ tra gli scienziati, da una parte l’immunologa“ilrimpiccolisce il cervello” e dall’altra l’infettivologo Matteo Bassetti “ilpuò farquando si usano delle grandi quantità”. Ora sono le parole del giornalistaa scatenare le polemiche sui social, il creatore di ‘Porta a Porta’ ha detto in una intervista video a ‘Il Gambero rosso’ che dire che ilfaalla salute è “una stupidaggine assoluta” e che “esistono centinaia di studi che dimostrano il contrario ilnon solo non fa, ma – in particolare il rosso – in piccole quantità fa bene al cuore. Smettiamola con queste fake news: la concorrenza si fa lealmente con altri mezzi”. Nota a margine,è anche produttore di vini.