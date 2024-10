Il teatro Manzoni si è rifatto il look. Poltrone, pavimenti e camerini ma bisognerebbe ingrandirlo (Di martedì 15 ottobre 2024) Il teatro Manzoni si rifà il look, ma ancora non basta per trasformarsi da ex cinema riadattato a teatro di produzione o per ospitare concerti con orchestra, musical e balletti. Nei mesi scorsi le sedute della platea bassa e rialzata sono state rinnovate: riutilizzando le strutture lignee preesistenti ogni poltrona è stata smontata, imbottita con nuovi materiali, rivestita in velluto e rifinita con ricami dorati per indicare numeri di posto e fila. L’investimento è stato di circa 100mila euro. Nel 2025, con un nuovo finanziamento, lo stesso lavoro verrà applicato alle Poltrone di balconata e galleria. Nella platea bassa e rialzata è stato posizionato un nuovo pavimento vinilico marrone scuro, che richiama le cromie già presenti su pareti laterali e proscenio. Il parquet sulle gradinate è stato levigato e verniciato. Ilgiorno.it - Il teatro Manzoni si è rifatto il look. Poltrone, pavimenti e camerini ma bisognerebbe ingrandirlo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ilsi rifà il, ma ancora non basta per trasformarsi da ex cinema riadattato adi produzione o per ospitare concerti con orchestra, musical e balletti. Nei mesi scorsi le sedute della platea bassa e rialzata sono state rinnovate: riutilizzando le strutture lignee preesistenti ogni poltrona è stata smontata, imbottita con nuovi materiali, rivestita in velluto e rifinita con ricami dorati per indicare numeri di posto e fila. L’investimento è stato di circa 100mila euro. Nel 2025, con un nuovo finanziamento, lo stesso lavoro verrà applicato alledi balconata e galleria. Nella platea bassa e rialzata è stato posizionato un nuovo pavimento vinilico marrone scuro, che richiama le cromie già presenti su pareti laterali e proscenio. Il parquet sulle gradinate è stato levigato e verniciato.

