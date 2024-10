Il presidente Mattarella difende la sanità pubblica: “Non devono tornare differenze territoriali” (Di martedì 15 ottobre 2024) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato del welfare italiano ed europeo, e in particolare, sulla sanità ha avvertito: "Non possiamo consentire che tornino divari territoriali, generazionali e sociali". L'intervento è arrivato proprio mentre il governo Meloni si prepara ad approvare la legge di bilancio. Fanpage.it - Il presidente Mattarella difende la sanità pubblica: “Non devono tornare differenze territoriali” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ildella ReSergioha parlato del welfare italiano ed europeo, e in particolare, sullaha avvertito: "Non possiamo consentire che tornino divari territoriali, generazionali e sociali". L'intervento è arrivato proprio mentre il governo Meloni si prepara ad approvare la legge di bilancio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quirinale : Mattarella riceve presidente Consorzio Chianti classico - Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il presidente del Consorzio vino Chianti classico, Giovanni Manetti. Ne dà notizia un comunicato. (Liberoquotidiano.it)

“Così siamo riusciti a salvarci” : i sopravvissuti al bombardamento americano di Gorla incontrano il presidente Mattarella - Chiamavo ma non si sentiva. Per la commemorazione “volevo qualcosa di più, come hanno fatto a Treviso ad aprile, dove hanno mandato le frecce”. . A dirlo è Giuditta Trentarossi, 87 anni, sopravvissuta al bombardamento degli Alleati del 1944 nel quartiere Gorla a Milano, dove morirono 184 bambini della scuola elementare Francesco Crispi. (Ilfattoquotidiano.it)

“Così riuscimmo a salvarci” : i sopravvissuti al bombardamento americano di Gorla incontrano il presidente Mattarella - . È un fatto così grande, è giusto che anche nelle altre regioni si sappia cosa è successo. Come ha spiegato Graziella Ghisalberti, altra sopravvissuta alla strage, “ho raccontato di quel mattino e che noi superstiti siamo andati nelle scuole a raccontare le nostre testimonianze“. “Oggi è stato molto importante avere il presidente qui. (Ilfattoquotidiano.it)