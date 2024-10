Il New York Times contro Perplexity: la startup di AI accusata di violazione di copyright (Di martedì 15 ottobre 2024) A un anno dall’avvio della battaglia legale contro OpenAi e Microsoft, il New York Times si è scagliato contro la startup di AI generativa Perplexity. Il motivo è lo stesso: per il quotidiano newYorkese le due società prima e l’altra poi avrebbero violato i diritti d’autore su migliaia di articoli, utilizzando illegittimamente i propri contenuti. Per questo l’editore ha inviato a Perplexity un avviso di «cessazione e desistenza», con la richiesta di sospendere l’accesso agli articoli. La startup è stata accusata anche da altri editori, tra cui Forbes e Condé Nast, per l’utilizzo dei contenuti senza autorizzazione. Il logo di Perplexity (Getty Images).Perplexity risponderà entro fine ottobre L’editore del New York Times ha accusato Perplexity di utilizzare i propri articoli per creare riassunti e ogni tipo di risultati sulla propria intelligenza artificiale. Lettera43.it - Il New York Times contro Perplexity: la startup di AI accusata di violazione di copyright Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 15 ottobre 2024) A un anno dall’avvio della battaglia legaleOpenAi e Microsoft, il Newsi è scagliatoladi AI generativa. Il motivo è lo stesso: per il quotidiano newese le due società prima e l’altra poi avrebbero violato i diritti d’autore su migliaia di articoli, utilizzando illegittimamente i propri contenuti. Per questo l’editore ha inviato aun avviso di «cessazione e desistenza», con la richiesta di sospendere l’accesso agli articoli. Laè stataanche da altri editori, tra cui Forbes e Condé Nast, per l’utilizzo dei contenuti senza autorizzazione. Il logo di(Getty Images).risponderà entro fine ottobre L’editore del Newha accusatodi utilizzare i propri articoli per creare riassunti e ogni tipo di risultati sulla propria intelligenza artificiale.

