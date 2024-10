I Carabinieri Forestali recuperano la tarantola nel campus universitario Unimore (Di martedì 15 ottobre 2024) È intervenuta nel pomeriggio di ieri la pattuglia dei Carabinieri Forestali in servizio di emergenza ambientale, attivata dalla Centrale Operativa dei Carabinieri di Reggio Emilia a seguito del ritrovamento e della cattura di un esemplare di ragno subito identificato come una tarantola. Il ragno Modenatoday.it - I Carabinieri Forestali recuperano la tarantola nel campus universitario Unimore Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) È intervenuta nel pomeriggio di ieri la pattuglia dei Carabinieriin servizio di emergenza ambientale, attivata dalla Centrale Operativa dei Carabinieri di Reggio Emilia a seguito del ritrovamento e della cattura di un esemplare di ragno subito identificato come una. Il ragno

Alberi tagliati alle Terrazze di Portonovo - l’informativa dei carabinieri forestali arriva in Procura - Sono in “viaggio” e una toccherà al Comune di Ancona che risponderà in solido come proprietario del terreno. . ANCONA - Tre sanzioni per non aver chiesto l’autorizzazione alla Regione sul taglio degli alberi alle Terrazze di Portonovo. . Le altre due saranno per la Indigo Film, la casa di produzione. (Anconatoday.it)

Formia / Rio Fresco tra vegetazioni incolta e ratti : scattano le indagini dei Carabinieri Forestali - FORMIA – Sulla situazione, preoccupante sul piano igienico-sanitario ed ambientale, in cui versa il tratto terminale (all’altezza della sua foce nei pressi di piazza Risorgimento) del Rio Fresco a Formia indagano ora anche i Carabinieri Forestali. . I cittadini residenti della zona l’avevano annunciato che, di fronte all’immobilismo e alla paralisi amministrativa del comune, avrebbero, dopo ... (Temporeale.info)

Solofra : I Carabinieri Forestali sequestrano una conceria - Sequestro di una conceria a Solofra: imprenditore denunciato dai Carabinieri per violazioni ambientali I Carabinieri Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con la locale Stazione territoriale,denunciavano in stato di libertà un imprenditore 40enne del posto per assenza dell’Autorizzazione Unica Ambientale. (Puntomagazine.it)