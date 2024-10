“Ho fatto l’amore con entrambe e vi racconto tutto”. Mario, la bomba a Uomini e Donne (Di martedì 15 ottobre 2024) Uomini e Donne, colpi di scena a raffica. Solo nella puntata andata in onda lunedì, come abbiamo raccontato qui sotto, Maria De Filippi ha salutato per sempre uno dei protagonisti ed è uscito il nome di Giorgio Manetti. Ma è niente in confronto a quello che è successo nel corso della registrazione del 14 ottobre. Le anticipazioni parlando i “choc” e in effetti mai nella storia del programma si è assistiti a quella scena. Protagonista della situazione è Mario Cusitore, che ha chiuso sia la conoscenza con Morena Farfante e Margherita Aiello tornando quindi single. Nel dettaglio, dopo settimane di appuntamenti con le due dame il cavaliere che fu corteggiatore di Ida Platano ha deciso di chiudere con entrambe. Prima di comunicare la sua scelta alle dirette interessate, però, il 45enne si è lasciato andare a nuovi e dettagliati racconti su queste frequentazioni. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024), colpi di scena a raffica. Solo nella puntata andata in onda lunedì, come abbiamo raccontato qui sotto, Maria De Filippi ha salutato per sempre uno dei protagonisti ed è uscito il nome di Giorgio Manetti. Ma è niente in confronto a quello che è successo nel corso della registrazione del 14 ottobre. Le anticipazioni parlando i “choc” e in effetti mai nella storia del programma si è assistiti a quella scena. Protagonista della situazione èCusitore, che ha chiuso sia la conoscenza con Morena Farfante e Margherita Aiello tornando quindi single. Nel dettaglio, dopo settimane di appuntamenti con le due dame il cavaliere che fu corteggiatore di Ida Platano ha deciso di chiudere con. Prima di comunicare la sua scelta alle dirette interessate, però, il 45enne si è lasciato andare a nuovi e dettagliati racconti su queste frequentazioni.

