Ilfattoquotidiano.it - “Ha violentato donne, aggredito sessualmente uomini e molestato un 16enne”: nuova ondata di accuse per Puff Daddy che affronterà il processo il 5 maggio 2025

(Di martedì 15 ottobre 2024) Già nel bel mezzo di unadida far brividi,e i suoi avvocati continuano a ricevere notifiche da parte di altre presunte vittime. The Indipendent riferisce che lunedì scorso sono state depositate altre testimonianze: “Haun ragazzo di 16 anni”. Quindi si aggiungono almeno altre sei cause legali, depositate alla corte federale di Manhattan, in forma anonima, da due daidentificate, quattro daidentificati, per fatti che hanno avuto luogo dal 1995 al 2021. Gli accusatori fanno parte del gruppo di oltre 120 presunte vittime che sono in procinto di intraprendere un’azione legale contro Combs in seguito al suo arresto per traffico sessuale il mese scorso. Dagli atti si legge: “Mi ha palpeggiato i genitali quando avevo 16 anni durante uno dei White Party negli Hamptons, a Long Island, nel 1998.