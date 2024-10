Grande Fratello, scattano incomprensioni tra Mariavittoria e Shaila, il motivo (Di martedì 15 ottobre 2024) Grande Fratello, Mariavittoria nomina Shaila Gatta e scattano le incomprensioni tra le due donne. Il chiarimento post puntata Grande Fratello, Shaila Gatta post puntata di è ritrovata a chiarire delle incomprensioni con Mariavittoria. Le due donne in Casa non sono riuscite davvero ad instaurare un buon rapporto d’amicizia e dunque inaspettatamente Mariavittoria durante le Nomination ha pensato di nominarla. La giovane inquilina ha spiegato direttamente il motivo alla ballerina. Leggi anche Grande Fratello, tutta la verità tra Enzo Paolo Turchi e Carmen: la spiazzante rivelazione Le nuove rivelazioni Poiché il rapporto d’amicizia è inesistente nella Casa tra Shaila e Mariavittoria, quest’ultima ha nominato la ballerina che è finita in Nomination con Amanda, Lorenzo e Yulia. 361magazine.com - Grande Fratello, scattano incomprensioni tra Mariavittoria e Shaila, il motivo Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di martedì 15 ottobre 2024)nominaGatta eletra le due donne. Il chiarimento post puntataGatta post puntata di è ritrovata a chiarire dellecon. Le due donne in Casa non sono riuscite davvero ad instaurare un buon rapporto d’amicizia e dunque inaspettatamentedurante le Nomination ha pensato di nominarla. La giovane inquilina ha spiegato direttamente ilalla ballerina. Leggi anche, tutta la verità tra Enzo Paolo Turchi e Carmen: la spiazzante rivelazione Le nuove rivelazioni Poiché il rapporto d’amicizia è inesistente nella Casa tra, quest’ultima ha nominato la ballerina che è finita in Nomination con Amanda, Lorenzo e Yulia.

Grande Fratello - prime incomprensioni per Javier e Lorenzo : il gesto e il chiarimento - Javier continua replicando: “Anche quando mi sono aperto con te, ho visto che non ti sei aperto con me. Lorenzo aggiunge: “Sto capendo tutto”. Leggi anche Grande Fratello, l’atteggiamento di Yulia crea scompiglio: le prime considerazione Il chiarimento definitivo Javier dichiara: “Sei una bella persona io questo voglio dirtelo per quanto a volte mi hai dato l’impressione un pò attoriale in tutti ... (361magazine.com)

Grande Fratello - prime incomprensioni per Javier e Lorenzo : il gesto e il chiarimento - poi aggiunge: “Grazie, ho percepito che ci fosse un’energia tra di noi che non ci permetteva di unirsi. Lorenzo poi quasi con le lacrime agli occhi ha aggiunto: “[…] Non devo invidiarti, ma devo prendere quello che tu puoi darmi e farlo mio” infine aggiunge “Da oggi ti guarderò con occhi diversi”. “Sei una bella persona” esclama Lorenzo. (361magazine.com)

Grande Fratello 2024 : Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato prime incomprensioni dopo le lacrime nella sauna - Nella casa più spiata d'Italia nascono le prime incomprensioni tra due dei concorrenti che si erano avvicinati nelle prime ore del programma: ecco cos'è successo tra la showgirl ed il suo coinquilino Nella Casa del Grande Fratello, la giornata si è aperta con un avvicinamento tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che ha vissuto un momento di fragilità durante il loro tempo trascorso insieme in ... (Movieplayer.it)