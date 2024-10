Lettera43.it - Gotor via dal Campidoglio per andare al Maxxi e altre pillole di giornata

(Di martedì 15 ottobre 2024) Alla fine inil vero sindaco è sempre Claudio Mancini, il politico del Partito democratico che a Roma detta legge, non Roberto Gualtieri. Se il primo cittadino ha visto come il fumo negli occhi ogni tentativo di rimpasto, la voglia di Migueldivia dal Comune, e in particolare dall’assessorato alla Cultura, ha obbligato Mancini a mettere mano alla giunta. Conse ne va uno dei tre assessori scelti personalmente da Gualtieri. Ora restano solo Tobia Zevi e Ornella Segnalini. Massimiliano Smeriglio, oggi in Avs, sponsorizzato da Goffredo Bettini che aveva chiesto l’ingresso in giunta dell’ex parlamentare europeo, prende il posto di: Avs sotterrerà quindi le poche voci contrarie al termovalorizzatore. Miguel(Imagoeconomica).