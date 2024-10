Giulio Pellizzari: “Pogacar fa bene al ciclismo. La salita è libertà, ma lavorerò anche sulla cronometro” (Di martedì 15 ottobre 2024) Giulio Pellizzari è il nuovo che avanza, il volto del nuovo ciclismo italiano per le corse a tappe: un anno fa sul podio finale del Tour de l’Avenir e quest’anno, in maglia VF Group – Bardiani-CSF Faizanè, protagonista di un grande stagione che lo ha lanciato nel mondo dei grandi. Marchigiano classe 2003, tra i risultati del 2024 di Pellizzari balza all’occhio il secondo posto nella 21esima tappa del Giro d’Italia alle spalle di Tadej Pogacar, oltre ad un’ultima settimana da grande protagonista. Per Giulio il Giro di Lombardia, chiuso in 14esima posizione, è stato l’ultima corsa con la maglia della famiglia Reverberi, prima del grande salto con la Redbull Bora-Hansgrohe con cui ha firmato un contratto fino al 2027. Che bilancio tracci del tuo 2024? “È stato un anno buono, anche al di sopra delle aspettative, quindi direi più che positivo”. Oasport.it - Giulio Pellizzari: “Pogacar fa bene al ciclismo. La salita è libertà, ma lavorerò anche sulla cronometro” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024)è il nuovo che avanza, il volto del nuovoitaliano per le corse a tappe: un anno fa sul podio finale del Tour de l’Avenir e quest’anno, in maglia VF Group – Bardiani-CSF Faizanè, protagonista di un grande stagione che lo ha lanciato nel mondo dei grandi. Marchigiano classe 2003, tra i risultati del 2024 dibalza all’occhio il secondo posto nella 21esima tappa del Giro d’Italia alle spalle di Tadej, oltre ad un’ultima settimana da grande protagonista. Peril Giro di Lombardia, chiuso in 14esima posizione, è stato l’ultima corsa con la maglia della famiglia Reverberi, prima del grande salto con la Redbull Bora-Hansgrohe con cui ha firmato un contratto fino al 2027. Che bilancio tracci del tuo 2024? “È stato un anno buono,al di sopra delle aspettative, quindi direi più che positivo”.

