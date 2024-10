Frana Mingardina, strada aperta abusivamente nella notte: indagini in corso (Di martedì 15 ottobre 2024) La strada Mingardina, chiusa dalla Provincia a causa di una Frana avvenuta tra sabato e domenica, è stata aperta abusivamente da ignoti. Gli operai sono intervenuti per ripristinare le barriere e chiudere nuovamente la strada, che era stata interdetta per motivi di sicurezza.Le indaginiLe Salernotoday.it - Frana Mingardina, strada aperta abusivamente nella notte: indagini in corso Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La, chiusa dalla Provincia a causa di unaavvenuta tra sabato e domenica, è statada ignoti. Gli operai sono intervenuti per ripristinare le barriere e chiudere nuovamente la, che era stata interdetta per motivi di sicurezza.LeLe

