F1, Wolff: "Hamilton farà bene in Ferrari, Antonelli porterà slancio in Mercedes" (Di martedì 15 ottobre 2024) Il team principal della Mercedes Toto Wolff, ha parlato nel corso di un'intervista a Motorsport.com a proposito del futuro di Lewis Hamilton con la scuderia di Maranello: "La Ferrari è un grande team, grandi persone, tanta emozione e passione e quindi è pressione. Ma credo che troveranno un modo per lavorare insieme. Credo che Lewis non avrà alcun problema ad adattarsi alla Ferrari, ma con lui anche le sfide più complesse poi si rivelano semplici". Poi sempre sul pilota inglese: "Penso che abbiamo avuto un percorso fantastico con Lewis negli ultimi 12 anni. Farà sempre parte della famiglia, ma ovviamente, come concorrente, cercheremo di batterlo l'anno prossimo". Wolff ha infine parlato di Kimi Antonelli, scelto come successore di Hamilton: "Kimi porterà chiaramente slancio, oltre a giovinezza e freschezza."

