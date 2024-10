Euroleague, il tiro del pari non entra e la Virtus cade in casa con lo Zalgiris (Di martedì 15 ottobre 2024) La Virtus Segafredo Bologna si arrende per 68-71 in volata contro lo Zalgiris Kaunas nel Round 3 di Eurolega, restando a secco di vittorie in classifica. I bianconeri, che hanno fallito le opportunità principali con Cordinier e Belinelli di portare il match al supplementare, hanno avuto Clyburn Europa.today.it - Euroleague, il tiro del pari non entra e la Virtus cade in casa con lo Zalgiris Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 15 ottobre 2024) LaSegafredo Bologna si arrende per 68-71 in volata contro loKaunas nel Round 3 di Eurolega, restando a secco di vittorie in classifica. I bianconeri, che hanno fallito le opportunità principali con Cordinier e Belinelli di portare il match al supplementare, hanno avuto Clyburn

La Virtus cade anche con Zalgiris - è il terzo ko di fila in Eurolega - Rimbalzi: 32; 37. Il tabellino VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 68 ZALGIRIS KAUNAS 71 VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola 11, Cordinier 10, Clyburn 16, Shengelia 11, Diouf 5; Belinelli 6, Hackett, Grazulis, Morgan, Polonara 4, Zizic, Tucker 5. Lo Zalgiris si riporta avanti con Smailagic a 2’38” dalla fine sul 64-65. (Sport.quotidiano.net)

Euroleague - il tiro del pari non entra e la Virtus cade in casa con lo Zalgiris - La Virtus Segafredo Bologna si arrende per 68-71 in volata contro lo Zalgiris Kaunas nel Round 3 di Eurolega, restando a secco di vittorie in classifica. I bianconeri, che hanno fallito le opportunitĂ principali con Cordinier e Belinelli di portare il match al supplementare, hanno avuto Clyburn... (Bolognatoday.it)

Basket : la Virtus Bologna spreca le chance di overtime e perde con lo Zalgiris Kaunas in Eurolega - All. Smailagic porta a 5 i punti di vantaggio dei lituani, Pajola non molla mai con la tripla e di lì in avanti il finale si rivela confuso con errori banali dalle due parti a ripetizioni. La prima ad avere una continuità è Bologna, con i punti di vantaggio che diventano anche cinque grazie a Tucker. (Oasport.it)