Ilrestodelcarlino.it - Estetisti e acconciatori in piazza. La grande bellezza della solidarietà

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tra tagli, messe in piega, tatuaggi temporanei e servizi di estetica vari, sono stati raccolti e devoluti in beneficenza ben 7mila euro. Una cifra notevole – specialmente per i costi "popolari" dei servizi offerti e già scontati –, destinata a delle associazioni impegnate nel sociale, e risultato di quattro iniziative estive organizzate in, in gran parteCittà Metropolitana. Da Crevalcore, durante la Fiera del Carmine, alla Fiera di San Lazzaro, da Castiglione dei Pepoli, con ’Montagna in fiera’, fino alla Festa dell’uva di Castenaso, oltre trenta impreseCittà Metropolitana sono state coinvolte nel progetto che va avanti da "sedici anni", come racconta Claudio Pazzaglia, direttore di Cna: "Estetiste e, escono dai loro saloni e incontrano le persone in strada nonostante sia difficile essere artigiani al giorno d’oggi".