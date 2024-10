Emma: sold out al Whisky a Go Go di Los Angeles, a novembre i palasport italiani (Di martedì 15 ottobre 2024) Lunedì 14 ottobre, Emma ha incantato il pubblico del leggendario Whisky a Go Go di Los Angeles con una performance esplosiva in occasione di Hit Week, festival che celebra la musica italiana nel mondo. Il concerto ha registrato il tutto esaurito, e l’energia travolgente di Emma ha conquistato gli spettatori d’oltreoceano. L’artista ha portato live alcuni dei brani della sua carriera che, lo scorso 4 ottobre, ha visto aggiungersi un nuovo tassello. Foto da Ufficio StampaÈ infatti disponibile ‘SOUVENIR Extended Edition’, l’ultima versione del recente album di Emma, arricchita da sei nuovi brani tra cui il singolo HANGOVER con Baby Gang. Un progetto che arriva a un anno dal ‘SOUVENIR e con il quale Marrone continua a esplorare la sua personalità. Senza filtri, con sonorità moderne e innovative. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Lunedì 14 ottobre,ha incantato il pubblico del leggendarioa Go Go di Loscon una performance esplosiva in occasione di Hit Week, festival che celebra la musica italiana nel mondo. Il concerto ha registrato il tutto esaurito, e l’energia travolgente diha conquistato gli spettatori d’oltreoceano. L’artista ha portato live alcuni dei brani della sua carriera che, lo scorso 4 ottobre, ha visto aggiungersi un nuovo tassello. Foto da Ufficio StampaÈ infatti disponibile ‘SOUVENIR Extended Edition’, l’ultima versione del recente album di, arricchita da sei nuovi brani tra cui il singolo HANGOVER con Baby Gang. Un progetto che arriva a un anno dal ‘SOUVENIR e con il quale Marrone continua a esplorare la sua personalità. Senza filtri, con sonorità moderne e innovative.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Emma conquista Los Angeles: tutto esaurito al Whisky a Go Go per Hit Week - Emma ha incantato il pubblico del leggendario Whisky a Go Go di Los Angeles ieri, lunedì 14 ottobre, con una performance esplosiva in occasione di Hit Week, il festival che celebra la musica italiana ... (msn.com)

Migranti, Meloni: "Odio contro Ong? Pensavo tutti d'accordo, su Guardia Costiera parole vergognose" - (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2024 "Io non so dove la collega Braga abbia sentito una relazione carica di odio. A volte, ho l'impressione che questi interventi di replica vengano scritti prima di a ... (quotidiano.net)

Fontana (Lombardia): "Moda e lusso aspetto identitario nostra creatività" - (Agenzia Vista) Milano, 14 ottobre 2024 Comprendere lo stato attuale e le prospettive future del settore del lusso, con un occhio in particolare ai rivenditori multibrand e alle tendenze del mercato. (quotidiano.net)