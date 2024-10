Eleonora Giorgi e la malattia | Non so quanto mi resta ma ora sono finalmente libera

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 15 ottobre 2024) Unapuò essere il momento più bello della propria vita? «C’è un tempo per ogni cosa: oggi èarrivato quello di cogliere tutto l’amore che mi circonda». Cosìha raccontato la sua convivenza con il tumore in un’intervista a Vanity Fair. Attrice, regista, conduttrice: insomma tuttofare del mondo dello spettacolo, con anche qualche comparsa nella musica. Un anno fa l’annuncio della: un adenocarcinoma al pancreas, che ha portato a nuove metastasi e numerosi cicli di chemioterapia. Ma è proprio questo periodo, il più duro della sua vita, che ha scoperto di non voler più «tornare a essere “la”». Il racconto della«Parlarne per me è statotorio», ha detto a Simone Marchetti di Vanity Fair. «È stato un modo per mettere ancora più a fuoco il valore del tempo che. Un mese, un anno, una vita: non importa.