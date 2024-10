Ecco “Zeitgeist“. Lo spirito dei tempi ...comici! (Di martedì 15 ottobre 2024) “Zeitgeist” è una girandola di numeri comici e personaggi che si avvicendano sul palco senza soluzione di continuità a rappresentare i vari modi di far ridere. Dal cabaret al Clown passando per brevi monologhi, omaggio all’avanspettacolo e al “comico-spalla”, il meglio del duo sardo “Pino e gli Anticorpi” - al secolo Michele e Stefano Manca - i cui personaggi più famosi sono accompagnati dal musicista Carlo Pieraccini, in un caleidoscopio di umorismo surreale, una rappresentazione dell’umana follia, uno spettacolo comico sui tempi comici! Michele e Stefano Manca insistono da quasi trent’anni a portare i loro scombinati personaggi in giro nei teatri italiani (ma anche in Francia, Spagna e Germania), passandro per piazze, club e programmi televisivi. Ilgiorno.it - Ecco “Zeitgeist“. Lo spirito dei tempi ...comici! Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “” è una girandola di numerie personaggi che si avvicendano sul palco senza soluzione di continuità a rappresentare i vari modi di far ridere. Dal cabaret al Clown passando per brevi monologhi, omaggio all’avanspettacolo e al “comico-spalla”, il meglio del duo sardo “Pino e gli Anticorpi” - al secolo Michele e Stefano Manca - i cui personaggi più famosi sono accompagnati dal musicista Carlo Pieraccini, in un caleidoscopio di umorismo surreale, una rappresentazione dell’umana follia, uno spettacolo comico sui! Michele e Stefano Manca insistono da quasi trent’anni a portare i loro scombinati personaggi in giro nei teatri italiani (ma anche in Francia, Spagna e Germania), passandro per piazze, club e programmi televisivi.

