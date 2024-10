Gaeta.it - Dussmann Service lancia una raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà all’interno di NutriAmo Bergamo

(Di martedì 15 ottobre 2024) A Capriate San Gervasio,ha avviato unadi alimenti non deperibili, aderendo alla campagna. Questa iniziativa, promossa da Confindustriain collaborazione con BancoLombardia, è pensata per supportare leineconomica, contribuendo a un aiuto concreto per chi ne ha bisogno. Lasi svolgerà dal 14 al 18 ottobre e coinvolgerà i dipendenti dell'azienda, incentivati a donare alimenti come pasta, riso e olio, beni essenziali da destinare a chi si trova in una situazione di vulnerabilità. La necessità di interventi solidali in un contesto economico critico L'adesione diavviene in un periodo di crescenteeconomica per moltelombarde.