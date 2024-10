DIRETTA Qualificazioni Europei Under 21, Italia-Irlanda 0-0: via al match LIVE (Di martedì 15 ottobre 2024) Calciomercato.it vi offre il match del ‘Nereo Rocco’ tra l’Italia Under 21 di Nunziata e l’Irlanda Under 21 di Crawford in tempo reale L’Italia Under 21 ospita i pari età dell’Irlanda a Trieste in una gara valida come ultima giornata del gruppo A di Qualificazioni agli Europei di categoria. Una sfida decisiva per ottenere il pass diretto a Slovacchia 2025 che sarà DIRETTA dall’arbitro svedese Ladeback. Carmine Nunziata, Ct dell’Italia Under 21 (foto Ansa) – Calciomercato.itDa un lato gli Azzurrini di Carmine Nunziata, primi in classifica, tornano in campo dopo le due vittorie di settembre contro San Marino e contro la Norvegia. Per restare in vetta e qualificarsi agli Europei del prossimo anno senza dover passare dai playoff, capitan Pirola e compagni hanno due risultati a disposizione: la vittoria e il pareggio. Calciomercato.it - DIRETTA Qualificazioni Europei Under 21, Italia-Irlanda 0-0: via al match LIVE Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Calciomercato.it vi offre ildel ‘Nereo Rocco’ tra l’21 di Nunziata e l’21 di Crawford in tempo reale L’21 ospita i pari età dell’a Trieste in una gara valida come ultima giornata del gruppo A diaglidi categoria. Una sfida decisiva per ottenere il pass diretto a Slovacchia 2025 che saràdall’arbitro svedese Ladeback. Carmine Nunziata, Ct dell’21 (foto Ansa) – Calciomercato.itDa un lato gli Azzurrini di Carmine Nunziata, primi in classifica, tornano in campo dopo le due vittorie di settembre contro San Marino e contro la Norvegia. Per restare in vetta e qualificarsi aglidel prossimo anno senza dover passare dai playoff, capitan Pirola e compagni hanno due risultati a disposizione: la vittoria e il pareggio.

