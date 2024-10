Iltempo.it - Dal taglio del cuneo al contributo dalle banche. Meloni: più coraggio che a sinistra

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Da un lato unnell'ordine dei 3-4 miliardi, tagli del 5% al budget dei ministeri, esclusa la sanità, un intervento sulle detrazioni, con un tetto all'importo e una rimodulazione in base al nucleo familiare. Dall'altro lato, un nuovo ritocco alle pensioni minime, la conferma deldelfiscale per i redditi fino a 35mila euro, l'accorpamento delle aliquote Irpef, risorse per i contratti della Pa e il ritorno a un bonus casa al 50% ma solo sulla prima abitazione. Ruota intorno a questi cardini la manovra per il 2025 da circa 25 miliardi, di cui tra i 9 e i 10 in deficit, sul tavolo del Consiglio dei ministri assieme al Documento programmatico di bilancio da inviare entro la mezzanotte a Bruxelles, e al decreto fiscale che come lo scorso anno anticipa una parte delle coperture.