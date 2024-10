Iodonna.it - Da "principessa" a paladina della democrazia: l'attrice ha interpretato l'iconico brano dei Queen a un evento a sostegno della vicepresidente americana

(Di martedì 15 ottobre 2024) Daincantata a, il passo è breve per Anne Hathaway. L’si è sempre contraddistinta per i suoi ruoli romantici. Stavolta, però, ha sorpreso tutti con un’esibizione rockeggiante e un discorso politico appassionato. Durante undi raccolta fondi adi Kamala Harris a New York, la star ha intonato l’iconica Somebody to Love dei, trasformando il palco in un’arena elettorale. Una scelta non certo casuale per lei, visto che proprio 20 anni fa avevailnel film Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella.