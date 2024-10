Linkiesta.it - Cosa ci dice la guida alle osterie più venduta in Italia

(Di martedì 15 ottobre 2024) Iniziamo dalla fine. A chiudere la presentazione dellad’2025” di Slow Food è stato Carlo Petrini – fondatore di Slow Food – che indirettamente, ha fatto capire come il valore di unapuò essere fatta di cose concrete più che di lustrini e stelline. Ma di lavoro, in un Paese che sta facendo i conti con una serie di contraddizioni che disorientato i ristoratori. «Vorrei portare un elemento di riflessione e di condivisione riguardo a un fatto che ha caratterizzato l’anno appena trascorso in maniera molto drammatica: la mancanza di camerieri e aiuto cuochi. La situazione in alcuni casi è talmente grave che molti locali sono costretti a rinunciare a turni di lavoro».