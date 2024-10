Conti correnti spiati la difesa di Coviello | Ma quale dossieraggio era solo curiosità Mai ceduto i dati a nessuno

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 15 ottobre 2024) «Possiamo escludere che sia stata compiuta una attività di(di qualsiasi dimensione e natura)». Così sostengono i legali di Vincenzo, il funzionario licenziato dalla banca Intesa Sanpaolo e ora indagato per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato. Il 52enne di Bitonto avrebbe spiato dal 2022 al 2024 quasi 7mila, alcuni di proprietà di politici come la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il suo predecessore Mario Draghi e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Ma anche volti noti del mondo dello spettacolo come Al Bano e Carlo Verdone o campioni sportivi, di oggi o di ieri, come Francesco Totti.