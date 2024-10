Conte lancia Gilmour come titolare al Napoli: l’infortunio di Lobotka è la sua grande occasione (Di martedì 15 ottobre 2024) Fin qui ha giocato soltanto pochi minuti in Serie A, ma contro l'Empoli Gilmour farà il suo esordio in campionato dal 1': sostituirà l'infortunato Lobotka. Fanpage.it - Conte lancia Gilmour come titolare al Napoli: l’infortunio di Lobotka è la sua grande occasione Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Fin qui ha giocato soltanto pochi minuti in Serie A, ma contro l'Empolifarà il suo esordio in campionato dal 1': sostituirà l'infortunato

Napoli - Conte e l’apprezzamento per Billy Gilmour : “E’ forte - mi sta mettendo in difficoltà” - . it. L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, nella conferenza pre-Como, partita poi vinta dagli azzurri per 3-1, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato, in particolare, di uno suo calciatore, lo scozzese Billy Gilmour. ltimo, in questa prima parte di stagione, si sta accontentando. (Dailynews24.it)

Napoli-Como - Conte : “In difficoltà con Gilmour. A chi mette pressione rispondo in napoletano” - Non mi esprimo perché non sarei corretto, non conoscendo la situazione. Sulla classifica – “Il fatto che si siano alternate in vetta alla classifica sei squadre diverse significa che ci sarà un assestamento. So quello che trasferisco a tutta la squadra e loro lo vedano. I gradimenti dei tifosi possono solo farmi piacere, perché il mio lavoro è apprezzato a 360 gradi, anche avendo lavorato in ... (Spazionapoli.it)

Napoli-Como - Conte : “Gilmour mi mette in difficoltà. A chi mette pressione rispondo in napoletano” - Così come si attacca tutti insieme, bisogna difendere tutti insieme. Stiamo lavorando anche su questo punto di vista. Io la sento sempre prima di una partita. Sulla mentalità e sulla Serie A – “La mentalità non deve cambiare. Dobbiamo anche avere quella sana paura che ti fa alzare l’attenzione, che non ti fa scendere in campo da presuntuoso. (Spazionapoli.it)