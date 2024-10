Consiglio europeo, la replica di Meloni al Senato: “Parte Pd favorevole a Fitto, fatevi sentire su socialisti” (Di martedì 15 ottobre 2024) La replica della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Senato dopo gli interventi delle opposizioni in seguito alle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. “Lavoriamo su cessate il fuoco a Gaza ma non è facile” In tema di Medioriente, ha esordito Meloni, “tutti siamo d’accordo sulla pace, è il lavoro sul quale ci spendiamo ogni giorno, sul quale si spende la sottoscritta, i ministri, e significa, e l’ho detto in seno al Consiglio europeo, che si deve ragionare già concretamente di cosa debba accadere a Gaza dopo il cessate il fuoco. Ma non è facile. Qui siamo d’accordo tutti sulla soluzione dei due popoli due Stati. Siamo anche d’accordo sull’importanza della missione Unifil, anche per rafforzare la capacità delle forze armate libanesi di tenere in sicurezza il loro territorio. Così si costruisce la pace“. Lapresse.it - Consiglio europeo, la replica di Meloni al Senato: “Parte Pd favorevole a Fitto, fatevi sentire su socialisti” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ladella presidente delGiorgiaindopo gli interventi delle opposizioni in seguito alle sue comunicazioni in vista deldi giovedì e venerdì. “Lavoriamo su cessate il fuoco a Gaza ma non è facile” In tema di Medioriente, ha esordito, “tutti siamo d’accordo sulla pace, è il lavoro sul quale ci spendiamo ogni giorno, sul quale si spende la sottoscritta, i ministri, e significa, e l’ho detto in seno al, che si deve ragionare già concretamente di cosa debba accadere a Gaza dopo il cessate il fuoco. Ma non è facile. Qui siamo d’accordo tutti sulla soluzione dei due popoli due Stati. Siamo anche d’accordo sull’importanza della missione Unifil, anche per rafforzare la capacità delle forze armate libanesi di tenere in sicurezza il loro territorio. Così si costruisce la pace“.

