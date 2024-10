Confcommercio: "Romagna autonoma?. I candidati dicano sì o no. Impegno per il Ridolfi" (Di martedì 15 ottobre 2024) Ascom-Confcommercio Forlì presenta una lista di punti programmatici aperta a tutti i candidati alla carica di presidente della Regione Emilia Romagna. Vari i temi su cui l’associazione di categoria dei commercianti, per bocca del suo presidente Roberto Vignatelli e del direttore Alberto Zattini, intende porre all’attenzione di vari candidati che si apprestano alle elezioni regionali del prossimo 17 e 18 novembre. A partire da uno dei temi cari ad Ascom: la Regione Romagna. "Si tratterebbe di un assetto che produrrebbe vantaggi immediati per il territorio – si legge nella nota stampa diffusa da Ascom –, perché in grado di farsi ascoltare a tutti i livelli istituzionali con una sola voce e perché capace di attrarre quelle risorse economiche delle quali oggi beneficia spesso, in misura maggiore, il territorio emiliano". Ilrestodelcarlino.it - Confcommercio: "Romagna autonoma?. I candidati dicano sì o no. Impegno per il Ridolfi" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ascom-Forlì presenta una lista di punti programmatici aperta a tutti ialla carica di presidente della Regione Emilia. Vari i temi su cui l’associazione di categoria dei commercianti, per bocca del suo presidente Roberto Vignatelli e del direttore Alberto Zattini, intende porre all’attenzione di variche si apprestano alle elezioni regionali del prossimo 17 e 18 novembre. A partire da uno dei temi cari ad Ascom: la Regione. "Si tratterebbe di un assetto che produrrebbe vantaggi immediati per il territorio – si legge nella nota stampa diffusa da Ascom –, perché in grado di farsi ascoltare a tutti i livelli istituzionali con una sola voce e perché capace di attrarre quelle risorse economiche delle quali oggi beneficia spesso, in misura maggiore, il territorio emiliano".

