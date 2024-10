Ciclismo, al trentino Iacomoni la Combinata della Coppa del Mobilio (Di martedì 15 ottobre 2024) Ponsacco (Pisa), 15 ottobre 2024 - Una gara in linea velocissima quasi 47 di media sui 124 chilometri del percorso, seguita dalla cronometro individuale (qui la media ha sfiorato i 49 orari), ha deciso il nome del vincitore della 72^ edizione della Coppa del Mobilio-Memorial Silvano Marchetti, classica per élite e under 23 che ha chiuso la stagione ciclistica 2024 in Toscana. Il successo questa volta nella prestigiosa corsa, per il brillante trentino Federico Iacomoni ventiduenne atleta della Zalf Euromobil Desirèe Fior che nel 2025 sarà alla Biesse Carrera, il quale si è imposto nella prova contro il tempo sulle strade della Valdera davanti al toscano e suo compagno di colori Nencini, alla sua ultima gara da dilettante, mentre terzo è giunto l’olandese Hoeks della Maltinti Banca Cambiano di Empoli, che dopo due stagioni in Toscana torna in Olanda. Sport.quotidiano.net - Ciclismo, al trentino Iacomoni la Combinata della Coppa del Mobilio Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Ponsacco (Pisa), 15 ottobre 2024 - Una gara in linea velocissima quasi 47 di media sui 124 chilometri del percorso, seguita dalla cronometro individuale (qui la media ha sfiorato i 49 orari), ha deciso il nome del vincitore72^ edizionedel-Memorial Silvano Marchetti, classica per élite e under 23 che ha chiuso la stagione ciclistica 2024 in Toscana. Il successo questa volta nella prestigiosa corsa, per il brillanteFedericoventiduenne atletaZalf Euromobil Desirèe Fior che nel 2025 sarà alla Biesse Carrera, il quale si è imposto nella prova contro il tempo sulle stradeValdera davanti al toscano e suo compagno di colori Nencini, alla sua ultima gara da dilettante, mentre terzo è giunto l’olandese HoeksMaltinti Banca Cambiano di Empoli, che dopo due stagioni in Toscana torna in Olanda.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Dramma ai Mondiali di ciclismo - media svizzeri : Furrer non vista - rimasta a lungo esanime nella foresta - . E si aggiungerebbe dramma al dramma, visto che la giovanissima atleta sarebbe rimasta a lungo nella foresta vicino al circuito di gara dopo il suo incidente. The post Dramma ai Mondiali di ciclismo, media svizzeri: Furrer non vista, rimasta a lungo esanime nella foresta appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Ciclismo - Alberto Bettiol si trasferisce all’Astana con effetto immediato - Per ora, sono in ritiro in quota a Livigno, per prepararmi alla seconda metà di stagione“. Sono rimasto colpito dall’interesse che il team ha mostrato nei miei confronti e dall’atteggiamento che ho visto da Alexandre Vinokourov. In data odierna l’Astana Qazaqstan Team ha ufficializzato l’ingaggio di Alberto Bettiol: il ciclista si trasferisce con effetto immediato alla formazione kazaka dalla EF ... (Oasport.it)

Ciclismo - Bettiol lascia l’EF Education-EasyPost e passa all’Astana Qazaqstan Team con effetto immediato - Per ora sono in ritiro in quota a Livigno e mi sto preparando per la seconda metà della stagione”. Non conosco ancora il mio programma esatto, dobbiamo discutere il calendario.  The post Ciclismo, Bettiol lascia l’EF Education-EasyPost e passa all’Astana Qazaqstan Team con effetto immediato appeared first on SportFace. (Sportface.it)