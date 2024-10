Sport.quotidiano.net - Campionato Spezzino: nei quarti di finale stupisce il Rainbow Melara

(Di martedì 15 ottobre 2024) La Spezia, 15 ottobre 2024 –didelle quattro categorie (Platinum, Gold, Silver e Bronze) del predi calcio a 7 organizzato da. Nel girone più prestigioso, il Platinum, continua a stupire ilche vince per tre reti a due contro i quotati ragazzi dell' Avanti Tutta. Passano il turno anche i Doi Fanti, ben otto le reti segnate contro i Belini Frizzanti. Grandi Macchine hanno la meglio contro Nd Trasporti con due reti di scarto; vittoria facile per Lakomitiv Loska. Nel girone Gold, Real Prulla e Quelli del Giovedì conquistano il pass per la semisconfiggendo rispettivamente Spezia Calcio Popolare e Cmb. Da sottolineare le quattro reti del capocannoniere del torneo Montani del Real Prulla.