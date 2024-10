Camera: in aula nuovo regolamento, rivisti i tempi con preavviso flash per voto deputati (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott (Adnkronos) - "Razionalizzare i procedimenti, renderli più fluidi, con l'esigenza di provare a ricavare più spazi per l'iniziativa parlamentare e legislativa, oggi estremamente compressa". E' l'obiettivo sul nuovo regolamento della Camera, illustrato in aula a nome dei relatori da Federico Fornaro (Pd). Le nuove regole, all'esame dell'aula, sono state definite dalla Giunta per il regolamento con una sola astensione e entreranno in vigore il 1 gennaio 2025. "Il nostro auspicio è che il regolamento sia approvato con la più larga maggioranza possibile. Liberoquotidiano.it - Camera: in aula nuovo regolamento, rivisti i tempi con preavviso flash per voto deputati Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott (Adnkronos) - "Razionalizzare i procedimenti, renderli più fluidi, con l'esigenza di provare a ricavare più spazi per l'iniziativa parlamentare e legislativa, oggi estremamente compressa". E' l'obiettivo suldella, illustrato ina nome dei relatori da Federico Fornaro (Pd). Le nuove regole, all'esame dell', sono state definite dalla Giunta per ilcon una sola astensione e entreranno in vigore il 1 gennaio 2025. "Il nostro auspicio è che ilsia approvato con la più larga maggioranza possibile.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terni - canoni e rilascio permessi : ecco il nuovo regolamento sui passi carrabili - Passi carrabili a Terni, via libera dal consiglio comunale (con 19 voti favorevoli e 11 astenuti) sul nuovo regolamento per la disciplina degli accessi. La principale distinzione riguarda i passi carrabili con manufatto stradale e gli accessi carrabili, ovvero passi carrabili a raso. “Nel primo... (Ternitoday.it)

Per accedere ai porno bisognerà essere maggiorenni : cosa prevede il nuovo regolamento Agcom - L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato, nella seduta del 24 settembre 2024, un nuovo schema di regolamento che stabilisce le modalità tecniche e di processo per l’accertamento della maggiore età degli utenti online. Questa misura, nota come “age assurance” o “verifica dell’età”, è stata adottata in attuazione della legge 13 novembre 2023, n. (Sbircialanotizia.it)

Antenne - il Comune approva il nuovo regolamento per le installazioni : cosa prevede - La giunta comunale di Genova ha approvato il regolamento per l’installazione di impianti di teleradiocomunicazione sul territorio cittadino. L'assessore all’Urbanistica e Sviluppo economico Mario Mascia spiega: "Ci è stato richiesto a gran voce dalla cittadinanza, anche per il tramite di... (Genovatoday.it)