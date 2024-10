Thesocialpost.it - Calci e pugni all’arbitro: l’ex presidente rischia 13 anni di carcere

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un episodio di violenza inaudita che ha scosso il mondo delo in Turchia ha portato a gravi conseguenze e a un processo penale. Faruk Koca, exdell’Ankaragucu, che lo scorso 11 Dicembre era stato protagonista di un’aggressione brutale contro l’arbitro Halil Umit Meler, colpito conal termine di una partita, ora andrà a processo. E13di. L’aggressione, immortalata dalle telecamere, ha suscitato indignazione internazionale, mettendo in luce un problema sempre più grave nel mondo delo: la violenza contro i direttori di gara. Pesanti sanzioni per Koca e l’Ankaragucu Le conseguenze dell’aggressione non si sono fatte attendere. Faruk Koca è stato squalificato a vita e il suo club, l’Ankaragucu, ha subito una multa di 65 mila euro, oltre all’imposizione di giocare cinque partite senza pubblico.