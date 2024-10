Borsa | Milano cede lo 025% il mini-greggio frena Eni e Saipem

Borsa: Milano cede lo 0,25%, il mini-greggio frena Eni e Saipem (Di martedì 15 ottobre 2024) Si conferma in calo Piazza Affari a fine mattinata, con l'indice Ftse Mib in ribasso dello 0,25% a 34.595 punti e lo spread tra Btp e Bund tedeschi in calo a 125 punti. Scende di 6,6 punti il rendimento annuo italiano al 3,48%, di 4,5 punti al 2,22% quello tedesco e di 6,2 punti al 2,97% quello francese. Il forte calo del greggio per il mancato attacco di Israele agli impianti dell'Iran (Wti -4,96% a 70,19 dollari al barile e Brent -4,78% a 73,77 dollari al barile) pesa su Eni (-2,81%), Saipem (-2,62%) e Tenaris (-1,73%). Sotto pressione anche Pirelli (-1,53%), Cucinelli (-1,32%) ed Mps (-1,24%). Più caute Popolare Sondrio (-0,9%), Intesa (-0,28%) e Bper (-0,1%). In lieve rialzo Unicredit (+0,07%), mentre si evidenzia Banco Bpm (+1,06%), spinta dalla raccomandazione d'acquisto di Deutsche Bank ha alzato il prezzo obiettivo del 19% a 7,4 euro. Quotidiano.net - Borsa: Milano cede lo 0,25%, il mini-greggio frena Eni e Saipem Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Si conferma in calo Piazza Affari a fine mattinata, con l'indice Ftse Mib in ribasso dello 0,25% a 34.595 punti e lo spread tra Btp e Bund tedeschi in calo a 125 punti. Scende di 6,6 punti il rendimento annuo italiano al 3,48%, di 4,5 punti al 2,22% quello tedesco e di 6,2 punti al 2,97% quello francese. Il forte calo delper il mancato attacco di Israele agli impianti dell'Iran (Wti -4,96% a 70,19 dollari al barile e Brent -4,78% a 73,77 dollari al barile) pesa su Eni (-2,81%),(-2,62%) e Tenaris (-1,73%). Sotto pressione anche Pirelli (-1,53%), Cucinelli (-1,32%) ed Mps (-1,24%). Più caute Popolare Sondrio (-0,9%), Intesa (-0,28%) e Bper (-0,1%). In lieve rialzo Unicredit (+0,07%), mentre si evidenzia Banco Bpm (+1,06%), spinta dalla raccomandazione d'acquisto di Deutsche Bank ha alzato il prezzo obiettivo del 19% a 7,4 euro.

