Benevento, una settimana “artificiale” in vista del match del Viviani contro il Sorrento (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNeanche il tempo di mandare in archivio il rotondo 5-0 rifilato al Latina e per i giallorossi è già iniziata la marcia di avvicinamento alla prossima trasferta di Potenza contro il Sorrento (sabato ore 15). La squadra ieri ha svolto la solita seduta defaticante mentre da oggi pomeriggio si inizierà a fare sul serio sul prato dell’Imbriani, l’unico appuntamento sull’erba vera in in programma in questa settimana atipica. Il “Viviani” di Potenza, struttura scelta anche in questa stagione dal Sorrento per disputare le gare interne vista la perdurante indisponibilità del “Campo Italia” è dotato di una superficie di gioco sintetica. In linea con quanto già accaduto lo scorso torneo, quindi, mister Auteri ha programmato una serie di sedute sull’erba artificiale per consentire alla squadra di abituarsi in vista di sabato. Anteprima24.it - Benevento, una settimana “artificiale” in vista del match del Viviani contro il Sorrento Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNeanche il tempo di mandare in archivio il rotondo 5-0 rifilato al Latina e per i giallorossi è già iniziata la marcia di avvicinamento alla prossima trasferta di Potenzail(sabato ore 15). La squadra ieri ha svolto la solita seduta defaticante mentre da oggi pomeriggio si inizierà a fare sul serio sul prato dell’Imbriani, l’unico appuntamento sull’erba vera in in programma in questaatipica. Il “” di Potenza, struttura scelta anche in questa stagione dalper disputare le gare internela perdurante indisponibilità del “Campo Italia” è dotato di una superficie di gioco sintetica. In linea con quanto già accaduto lo scorso torneo, quindi, mister Auteri ha programmato una serie di sedute sull’erbaper consentire alla squadra di abituarsi indi sabato.

Trasferta a Potenza contro il Sorrento - il ‘Benevento Club Oreste Vigorito’ già all’opera - Gli interessati possono contattare il club per prenotare il loro posto sul pullman che “sarà organizzato solo al raggiungimento minimo di partecipanti e nel caso in cui la trasferta venga autorizzata dagli organi competenti”. . Tempo di lettura: < 1 minutoAlle porte per i giallorossi di mister Auteri c’è il prossimo impegno casalingo contro il Latina in programma domenica 13 ottobre tra ... (Anteprima24.it)

E-bike diventano scooter - 32 irregolari su 40 controllati a Sorrento - I carabinieri del comando provinciale di Napoli effettuano controlli quotidiani, assicurandosi che la normativa sia compresa e rispettata. I controlli alle e-bike sono stati effettuati da Carabinieri e Motorizzazione, elevate multe salatissime Il confine tra scooter e bici elettriche diventa sempre più sottile e corre sul filo dei 25 chilometri orari. (Impresaitaliana.net)

Sorrento : E- bike diventano scooter - i controlli di Carabinieri e motorizzazione - Come riconoscere una e-bike a norma da una irregolare? Ribadiamo i consigli per evitare problemi. Assicurati che la potenza del motore non superi i 250 W, e che interrompa l’assistenza del motore quando raggiunge i 25 km/h. Il motore deve funzionare solo quando pedali, la manetta dell’acceleratore non è prevista. (Puntomagazine.it)