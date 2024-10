Beccato con droga e contanti: arrestato un 47enne (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel quartiere Arenella, i carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 47enne del posto già noto alle forze dell’ordine.I militari lo hanno fermato in via Cavallino incrocio con via D’Antona e lo hanno perquisito trovandolo in possesso di 32 grammi di hashish e di Napolitoday.it - Beccato con droga e contanti: arrestato un 47enne Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel quartiere Arenella, i carabinieri hannoper detenzione dia fini di spaccio undel posto già noto alle forze dell’ordine.I militari lo hanno fermato in via Cavallino incrocio con via D’Antona e lo hanno perquisito trovandolo in possesso di 32 grammi di hashish e di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fan degli Oasis hanno seppellito droga a Heaton Park - dieci mesi prima del concerto - Il Daily Mail fa sapere che alcuni fan degli Oasis avrebbero seppellito un quantitativo non precisato di droga a Heaton Park, dove tra dieci mesi si terrà il concerto della band.Continua a leggere . (Fanpage.it)

"Le hanno messo della droga nel cocktail" : ragazza in coma dopo un festino in via Candelai - Qualcuno le avrebbero messo della droga nel bicchiere, almeno secondo il racconto del fidanzato che era con lei, ed è per questo che si sarebbe sentita male nel bel mezzo di una festa tanto da perdere conoscenza. Una ragazza di 18 anni si trova ora in coma e in pericolo di vita all'ospedale... (Palermotoday.it)

Zuckerberg e la manina di Biden - Trump canta vittoria : i social hanno drogato il dibattito pubblico - Le rivelazioni di Zuckerberg sulle pressioni di Biden: ho sbagliato L’ultimo punto della lettera fa riferimento alla scelta da parte di Facebook di limitare la diffusione della notizia sulle accuse di corruzione rivolte al figlio del presidente Hunter Biden, emerse prima delle elezioni del 2020, etichettate dall’Fbi come potenziale campagna di disinformazione russa. (Secoloditalia.it)