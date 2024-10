Assegno Unico Universale erogati 131 miliardi di euro a 62 milioni di famiglie

Assegno Unico Universale, erogati 13,1 miliardi di euro a 6,2 milioni di famiglie (Di martedì 15 ottobre 2024) Nei primi 8 mesi 2024 Assegno Unico Universale a 9,9 milioni di figli Nei primi otto mesi del 2024 sono stati erogati alle famiglie assegni per 13,1 miliardi di euro, che si aggiungono ai 18,2 miliardi del 2023 e ai 13,2 miliardi di erogazioni di competenza del 2022. Sono i dati contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) pubblicato oggi che per gli anni 2022 e 2023 contiene al suo interno anche i dati relativi all’AUU destinato ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC). Sono 6.246.532 i nuclei famigliariche hanno ricevuto l’Assegno per il 2024, per un totale di 9.899.726 figli. Con riferimento al mese di agosto 2024, l’importo medio per figlio, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 172 €, e va da circa 57 € per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2024 è pari a 45. Impresaitaliana.net - Assegno Unico Universale, erogati 13,1 miliardi di euro a 6,2 milioni di famiglie Leggi tutta la notizia su Impresaitaliana.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Nei primi 8 mesi 2024a 9,9di figli Nei primi otto mesi del 2024 sono statialleassegni per 13,1di, che si aggiungono ai 18,2del 2023 e ai 13,2di erogazioni di competenza del 2022. Sono i dati contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’(AUU) pubblicato oggi che per gli anni 2022 e 2023 contiene al suo interno anche i dati relativi all’AUU destinato ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC). Sono 6.246.532 i nuclei famigliariche hanno ricevuto l’per il 2024, per un totale di 9.899.726 figli. Con riferimento al mese di agosto 2024, l’importo medio per figlio, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 172 €, e va da circa 57 € per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2024 è pari a 45.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Assegno unico - aumenta la spesa : l’Inps ha erogato 13 - 15 miliardi nei primi 8 mesi del 2024 - Nel mese di ottobre (non ancora conteggiato) l'Inps ha infatti aggiornato le condizioni innescando gli aumenti da ottobre per i percettori di assegno unico universale più ricco. Questa misura è stata introdotta per alleggerire il carico economico che pesa sulle famiglie monogenitoriali, che spesso si trovano a dover affrontare spese significative con un solo reddito; per il personale scolastico: ... (Quotidiano.net)

Inps - in 8 mesi spesi 13 - 15 miliardi per l'assegno unico - 117 figli. Nei primi otto mesi del 2024 l'Inps ha erogato alle famiglie oltre 13,15 miliardi di euro per l'assegno unico e universale per i figli a carico. 554. In media fino ad agosto hanno ricevuto l'assegno 6. 021. L'assegno è stato pari in media a 273 euro per nucleo richiedente e a 172 euro per ogni figlio, in aumento rispetto ai 257 euro per famiglia e 162 euro per figlio erogati in media ... (Quotidiano.net)

Assegno unico : 11 - 5 miliardi alle famiglie italiane nei primi sette mesi del 2024 - Si tratta di un contributo economico rivolto alle famiglie con figli a carico,. Nei primi sette mesi del 2024 sono stati erogati alle famiglie assegni per un valore di 11,5 miliardi di euro. E’ quanto rileva l’Inps nell’aggiornamento dell’osservatorio statistico sull'assegno unico universale, che a partire da marzo 2022 sostituisce alcuni contributi economici statali rivolti ai nuclei con figli. (Gazzettadelsud.it)