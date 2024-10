Arte, i segreti dei collezionisti (Di martedì 15 ottobre 2024) Quando una collezione può iniziare a chiamarsi «collezione»? Ci sono dei siti affidabili su cui comprare opere d’Arte? Quali sono i nomi su cui scommettere? Qui rispondono i fondatori dell'associazione «U-Art-P» Vanityfair.it - Arte, i segreti dei collezionisti Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Quando una collezione può iniziare a chiamarsi «collezione»? Ci sono dei siti affidabili su cui comprare opere d’? Quali sono i nomi su cui scommettere? Qui rispondono i fondatori dell'associazione «U-Art-P»

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Controlli della polizia stradale : le arterie in cui sono presenti i velox mobili - I prossimi giorni del mese di ottobre, infatti, saranno caratterizzati da verifiche lungo le arterie principali della provincia. . . Prosegue l'attività di controlli della velocità sul territorio ad opera della polizia stradale. La repressione dei comportamenti illeciti è finalizzata a determinare un. (Ferraratoday.it)

Marcatori di triplette che sono finiti dalla parte dei perdenti - Più di 60 anni dopo, Puskás rimane l’unico giocatore ad aver segnato due triplette nelle principali finali europee. Il Barça era sulla buona strada per restare imbattuto nella Liga, ma è stato battuto 5-4 dal Levante alla penultima partita, con la tripletta di Coutinho che alla fine ha contato poco perché è stata persa un’occasione per entrare nella storia. (Justcalcio.com)

"I graffiti non sono arte". Chi è Luca Tuveri - il ragazzo che pulisce i muri di Roma - . Il ragazzo che pulisce i muri di Roma Si chiama Luca Tuveri, ha una. Da anni a Roma c'è un ragazzo che cancella dai muri del lungotevere e dei palazzi storici e monumenti le scritte vandaliche, i graffiti e i cosiddetti "tag". Lo fa per lavoro, non per passione, E sui social è diventato virale. (Romatoday.it)