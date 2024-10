Gaeta.it - Apicoltore multato per striscione di protesta al mercato di Desio: la storia di Marco Borella

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un episodio che ha suscitato dibattito e indignazione, l’ha ricevuto una multa di 430 euro per essersi rifiutato di rimuovere unodal suo banchetto aldi, in provincia di Monza e Brianza. Lorecitava “stop bombing Gaza – stop genocide”, un messaggio di pace e di denuncia contro i conflitti armati. L’accaduto mette in luce questioni di libertà di espressione e censura in un contesto sociale sempre più teso, conche ha condiviso la sua versione dei fatti attraverso Radio Popolare. L’intervento delle forze dell’ordine alLa mattinata dialdiè stata interrotta dall’arrivo di due carabinieri che hanno chiesto la rimozione dello. Secondo le forze dell’ordine, il messaggio esposto rientrava nella categoria di propaganda politica non autorizzata.