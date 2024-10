Al servizio costante della cittadinanza: vigili del fuoco protagonisti allo Snim (Di martedì 15 ottobre 2024) BRINDISI - Concluso il 20esimo Salone nautico di Puglia, svolto a Brindisi dal 10 al 14 ottobre, ed allestito negli spazi del porto turistico Marina di Brindisi, sito di fronte Castello Alfonsino. Lo Snim di quest’anno, ha dato lustro a tutta la nautica da diporto con la presenza di tantissimi Brindisireport.it - Al servizio costante della cittadinanza: vigili del fuoco protagonisti allo Snim Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) BRINDISI - Concluso il 20esimo Salone nautico di Puglia, svolto a Brindisi dal 10 al 14 ottobre, ed allestito negli spazi del porto turistico Marina di Brindisi, sito di fronte Castello Alfonsino. Lodi quest’anno, ha dato lustro a tutta la nautica da diporto con la presenza di tantissimi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Snim al via al porticciolo di Brindisi : “Secondo solo al salone nautico di Genova” - La kermesse organizzata da Giuseppe Meo è giunta alla 20esima edizione. BRINDISI – La formazione, l’università e la scuola si sono ritagliati uno spazio importante del Salone Nautico di Puglia, che stamattina è stata inaugurata presso il porticciolo Marina di Brindisi. . Da qualche anno l’evento è. (Brindisireport.it)

Snim : collegamenti via mare e su gomma per raggiungere il “Marina di Brindisi” - BRINDISI - Grazie all’intesa raggiunta tra Società trasporti pubblici di Brindisi, Salone nautico di Puglia e Amministrazione comunale di Brindisi, sono stati predisposti servizi aggiuntivi per poter raggiungere il “Marina di Brindisi” durante i giorni dell’evento. . In particolare, sarà attivo. (Brindisireport.it)